Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков. Об этом сообщает горсовет Херсона в Facebook.
Известно, что украинские воины ведут контрнаступление в направлении поселков Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области. ВСУ уже освободили от оккупантов Таврийское.
Отметим, что расстояние от Киселевки до Херсона составляет всего 26 км.
Недавно в ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщал, в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ. Российские оккупанты пытались атаковать в Херсонской области, однако — безуспешно.