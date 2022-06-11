Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 22, 16:54
Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление
ВСУ
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в направлении Херсона

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков. Об этом сообщает горсовет Херсона в Facebook.

Известно, что украинские воины ведут контрнаступление в направлении поселков Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области. ВСУ уже освободили от оккупантов Таврийское. 

Отметим, что расстояние от Киселевки до Херсона составляет всего 26 км. 

Недавно в ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.

Глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута сообщал, в Кремле поставили задачу коллаборантам в Херсоне подготовить к осени "референдум" о включении области в состав РФ.  Российские оккупанты пытались атаковать в Херсонской области, однако — безуспешно. 
liga.net
Ещё по теме:
ВСУ провели у Крыма артиллерийские учения
На Донбассе за сутки 136 обстрелов, у ВСУ потери
ВСУ рассказали украинцам, как задержать врага
Ситуация в регионах на утро 27 марта
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Троицкая родительская суббота-2022: традиции и запрет
noimageЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном
noimageЗаборона виїзду чоловіків: Зеленський відповів на петицію
noimageКраїни, які допоможуть розблокувати українські морські порти
noimageПерехват: "Если выводить войска, всплывет, что тут творили"
Лента новостей