Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление

Вооруженные Силы Украины продолжают вести контрнаступление в Херсонской области на направлениях трех поселков. Об этом сообщает горсовет Херсона в Facebook.

Известно, что украинские воины ведут контрнаступление в направлении поселков Киселевка, Солдатское и Александровка в Херсонской области. ВСУ уже освободили от оккупантов Таврийское.

Отметим, что расстояние от Киселевки до Херсона составляет всего 26 км.

Недавно в ходе удачного наступления украинских подразделений враг понес потери и отошел из населенного пункта Николаевка Херсонской области, что привело к паническим настроениям среди военнослужащих других подразделений вооруженных сил РФ.