Троицкая родительская суббота-2022: традиции и запрет

Троицкая родительская суббота – это поминальный день, который традиционно чтится в июне. Когда наступит Троицкая поминальная суббота в 2022 году , какое значение она имеет и какие традиции соблюдаются в этот день, читайте в нашей статье.





Троицкая родительская суббота-2022: дата





Очередная поминальная суббота наступает в канун праздника Святой Троицы. Это переходящий день , который зависит от даты Пасхи и потому не имеет фиксированной даты. Ежегодно Троицкая родительская суббота выпадает в разные числа.

В 2022 году Троица будет праздноваться в воскресенье, 12 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота почитается накануне – 11 июня .





Троицкая родительская суббота: история и значение дня





В церковном православном календаре существует много родительских дней. В это время верующие проводят особое поминовение умерших родственников . Один из таких дней в 2022 году отмечается летом накануне Троицы.





Поминальная суббота называется родительской , потому что по законам жизни родители, как правило, первыми своих детей должны покинуть этот мир. Святой долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем поминать и читать молитвы за других людей.





Праздник Троицы знаменует сошествие Святого Духа и завершает миссию спасения человека, в которой участвуют живые и усопшие. А потому верующие в своих молитвах просят, чтобы благодать Святого Духа Утешителя стала и источником блаженства не только для живых, но и для усопших.





Традиции поминального дня





- Люди верят, что в святой поминальный день происходит общение с умершими через молитву и поминовение .

- В родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы , а могилы на Троицу люди украшают свежей зеленью и цветами.

- В церкви верующие пишут записки за упокой с именами умерших родственников и отдают их священникам перед службой.

- А еще в храм принято приносить продукты для поминания и класть их на специальный стол перед распятием – канун.

- После посещения храма и кладбища люди традиционно собираются дома за семейным столом, готовят поминальный обед , главным блюдом которого является кутья.

- Также готовят любимые угощения умерших родственников. Для них ставят тарелку с едой и наливают стакан воды.



