Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
11 июня 22, 17:04
Троицкая родительская суббота-2022: традиции и запрет
церковь,свечи
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Троицкая поминальная суббота приурочена к православному празднику Троицы и ежегодно выпадает в разные дни
Троицкая родительская суббота – это поминальный день, который традиционно чтится в июне. Когда наступит Троицкая поминальная суббота в 2022 году , какое значение она имеет и какие традиции соблюдаются в этот день, читайте в нашей статье.

Троицкая родительская суббота-2022: дата

Очередная поминальная суббота наступает в канун праздника Святой Троицы. Это переходящий день , который зависит от даты Пасхи и потому не имеет фиксированной даты. Ежегодно Троицкая родительская суббота выпадает в разные числа.
 
В 2022 году Троица будет праздноваться в воскресенье, 12 июня. Соответственно, Троицкая родительская суббота почитается накануне – 11 июня .

Троицкая родительская суббота: история и значение дня

В церковном православном календаре существует много родительских дней. В это время верующие проводят особое поминовение умерших родственников . Один из таких дней в 2022 году отмечается летом накануне Троицы.

Поминальная суббота называется родительской , потому что по законам жизни родители, как правило, первыми своих детей должны покинуть этот мир. Святой долг детей – молиться в первую очередь за своих родителей и прародителей, которые даровали жизнь, а уже затем поминать и читать молитвы за других людей.

Праздник Троицы знаменует сошествие Святого Духа и завершает миссию спасения человека, в которой участвуют живые и усопшие. А потому верующие в своих молитвах просят, чтобы благодать Святого Духа Утешителя стала и источником блаженства не только для живых, но и для усопших.

Традиции поминального дня

- Люди верят, что в святой поминальный день происходит общение с умершими через молитву и поминовение .
- В родительскую субботу в храмах проводятся заупокойные службы , а могилы на Троицу люди украшают свежей зеленью и цветами.
- В церкви верующие пишут записки за упокой с именами умерших родственников и отдают их священникам перед службой.
- А еще в храм принято приносить продукты для поминания и класть их на специальный стол перед распятием – канун.
- После посещения храма и кладбища люди традиционно собираются дома за семейным столом, готовят поминальный обед , главным блюдом которого является кутья.
- Также готовят любимые угощения умерших родственников. Для них ставят тарелку с едой и наливают стакан воды.

Источник: segodnya.ua
Ещё по теме:
Троицкая родительская суббота: что нужно делать и что нельзя
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Освободили Таврийское. ВСУ продолжают контрнаступление
noimageЗСУ знищили ще двох російських генералів під Херсоном
noimageЗаборона виїзду чоловіків: Зеленський відповів на петицію
noimageКраїни, які допоможуть розблокувати українські морські порти
noimageПерехват: "Если выводить войска, всплывет, что тут творили"
Лента новостей