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Новости
Украина
11 июня 22, 22:39
Оккупанты хотят сделать "живой щит" из мариупольцев
Оккупанты
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Оккупанты в Мариуполе планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов.

Оккупанты в Мариуполе планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов. В нескольких сотнях метров от них готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Фортификационно-строительные работы начались между рынком "Азовский" и зданием бывшего супермаркета OBI. Оккупанты говорят, что это строительство "модульных домов для бездомных мариупольцев", сообщает Андрющенко.

Он говорит, что проверил эту информацию.

"Действительно, оккупационные власти планируют строительство быстровозводимых многоквартирных домов по технологии, похожей на строительство торговых центров типа "Метро". Собственно – временная металлическая будка вроде большой бытовки. Однако главное не это. В нескольких сотнях метров от домов оккупанты готовят линию обороны, включая окапывание тяжелой техники", – написал советник мэра.
liga.net
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