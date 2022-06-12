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Новости
Украина
11 июня 22, 22:44
Украина получит статус кандидата в Евросоюз, но с условиями
Урсула фон дер Ляйен
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Украина получит статус кандидата в Евросоюз, но с условиями – Bloomberg

По данным Bloomberg, Еврокомиссия поддержит рекомендацию предоставить Украине статус кандидата на вступление в Евросоюз, но выдвинет условия, связанные с укреплением верховенства права и антикоррупционного законодательства.

Издание пишет, ссылаясь на "источники, знакомые с вопросом", что 17 июня ожидается решение Европейской комиссии дать Украине статус страны-кандидата. С этой рекомендацией будут связаны ряд условий – в частности, установление в стране действенного института верховенства права и эффективная работа антикоррупционной системы.

Эта информация появилась в связи с сегодняшним визитом в Киев главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, которая после переговоров с президентом Владимиром Зеленским сказала на брифинге, что Украина "много сделала для укрепления верховенства права, но еще нужно провести реформы, например, для борьбы с коррупцией".

Она также добавила, что "сегодняшнее обсуждение позволит нам сформировать оценку к концу следующей недели".

Получение статуса страны-кандидата запустит для Украины длительный процесс получения статуса действительного члена Евросоюза. Этот процесс может длиться более десяти лет, за это время страна должна внедрить в практику правила и стандарты ЕС.

Зеленский сказал на сегодняшнем совместном брифинге с фон дер Ляйен, что решение Евросоюза дать Украине статус страны-кандидата станет одновременно и решением вопроса, есть ли будущее у самого Евросоюза. 

Ожидается, что 18 июня Еврокомиссия опубликует выводы о том, следует ли предоставить Украине статус кандидата на членство в ЕС.

8 июня Европарламент принял резолюцию, в которой рекомендовал Совету ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство, а также рекомендовал без промедления предоставить Украине оружие. Дискуссию насчет предоставления Украине статуса государства-кандидата Евросовет проведет на очередном заседании 23-24 июня.
liga.net
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