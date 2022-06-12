В Тернопольской области прогремел взрыв

В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – написал он.

Труш также пообещал держать в курсе ситуации в области.





В свою очередь мер Тернополя Сергей Надал сообщил о новых запусках российских ракет с моря.





"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях", - написал Надал.





Он также подтвердил взрыв в Черткове.



