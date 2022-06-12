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Новости
Украина
11 июня 22, 23:00
В Тернопольской области прогремел взрыв
Владимир Труш
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В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв

В Чортковском районе Тернопольской области прогремел взрыв. Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш.

"Жители Тернопольской области, оставайтесь в укрытиях. Не снимайте, не фотографируйте и не комментируйте в соцсетях последствия взрывов. Наши специалисты уже работают в Чортковском районе. Буду держать вас в курсе по ситуации в области", – написал он.

Труш также пообещал держать в курсе ситуации в области.

В свою очередь мер Тернополя Сергей Надал сообщил о новых запусках российских ракет с моря. 

"Есть сообщения о новых запусках ракет рашистов с моря. Оставайтесь в укрытиях! В случае взрывов не фиксируйте и не сообщайте информацию в социальных сетях", - написал Надал.

Он также подтвердил взрыв в Черткове.

В 22:35 Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал сообщить информацию о ситуации в области позже.

Напомним, накануне мощный взрыв прогремел в Днепре. В соцсетях местные жители сообщали, что над городом поднялся огромный столб черного дыма.
liga.net
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