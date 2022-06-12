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Украина
11 июня 22, 23:07
В Киев прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ
комиссия ООН
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Основная задача комиссии ООН – установить подозреваемых в совершении военных преступлений, собрать доказательства и подготовить материалы для судов

В Украину прибыла независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ. Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.   

Основная задача комиссии – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы для судов. 

Представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях за период конец февраля – март 2022 года. 

Кондратюк напомнила, что Международный уголовный суд ведет собственное полноценное расследование военных преступлений РФ в Украине по просьбе 42 стран.  

Она добавила, что украинские правоохранительные органы ведут расследование более 16 000 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в т.ч. относительно более 5000 убийств и 6000 гражданских ранений. 

28 февраля прокурор МУС Карим Хан объявил об официальном решении начать расследование военных действий России против Украины. 

17 мая Госдеп США объявил программу  по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине. 

25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.  
liga.net
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