В Киев прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ

В Украину прибыла независимая международная Комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ. Об этом сообщила заместитель главы Верховной рады Елена Кондратюк.

Основная задача комиссии – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы для судов.

Представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях за период конец февраля – март 2022 года.

Кондратюк напомнила, что Международный уголовный суд ведет собственное полноценное расследование военных преступлений РФ в Украине по просьбе 42 стран.

Она добавила, что украинские правоохранительные органы ведут расследование более 16 000 военных преступлений и преступлений агрессии, совершенных с 24 февраля 2022 года, в т.ч. относительно более 5000 убийств и 6000 гражданских ранений.





17 мая Госдеп США объявил программу по сбору, анализу и широкому распространению доказательств совершенных Россией военных преступлений и других злодеяний в Украине.





25 мая США, ЕС и Британия создали группу по документированию военных преступлений в Украине.



