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12 июня 22, 11:12
Гайдай:Россияне отрезают Северодонецк: разрушили второй мост
Северодонецк
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Завтра бросят все резервы

Российская армия разрушила второй мост между городами-спутниками Северодонецком и Лисичанском в Луганской области, продолжает мощно обстреливать третий. Об этом утром 12 июня сообщил в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Они хотят полностью отрезать Северодонецк от возможности либо вывозить людей, либо подвозить туда боеприпасы и усиление [для ВСУ]", – сказал он.

Гайдай предположил, что "сегодня-завтра они будут бросать все резервы", чтобы захватить весь город.

Помимо этого, добавил чиновник, оккупанты постоянно обстреливают территорию завода "Азота", бои идут на окрестных улицах. Захватчики также приближаются к пгт Врубовка между Лисичанском и оккупированной Попасной, добавил он.

Гайдай напомнил, что сегодня бесплатный эвакуационный поезд Покровск – Днепр – Львов ожидается по расписанию в 16:30.

11 июня Генштаб сообщил, что ВСУ "успешно противостоят" штурмовым действиям оккупантов в Северодонецке, а сегодня – что идут бои в районе Тошковки.
liga.net
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