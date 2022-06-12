Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
12 июня 22, 11:20
Резников отстранил главу управления Генштаба ВСУ. ВИДЕО
Юрий Бобров
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Глава управления Генштаба ВСУ устроил стрельбу в ЖК в Киеве.

Министр обороны Алексей Резников сообщил в Facebook, что отстранил руководителя одного из управлений Генштаба ВСУ. Появилось видео, на котором запечатлено, что сотрудник ГШ устроил стрельбу в спальном районе Киева.



Источник LIGA.net в правоохранительных органах сообщил, что военный попал в пятницу в ДТП, а зафиксированные на видео события происходят возле столичного ЖК "Сказка". На кадрах видно, что мужчина в военной форме спорил с охранниками, угрожал пистолетом, после чего выстрелил в сторону. Выстрел едва не попал в ребенка. Человек в военной форме на видео похож на Юрия Боброва – полковника юстиции, начальника юридической службы ВСУ.

Есть видео с задержанием сотрудника Генштаба.


Резников деталей инцидента не рассказал, но написал, что приказал начать служебное расследование и отстранить чиновника Генштаба. По мнению министра обороны, в его действиях есть признаки не только дисциплинарного, но и уголовного правонарушения.

Следственную комиссию возглавил заместитель главкома ВСУ генерал-лейтенант Евгений Мойсюк. По словам Резникова, если подтвердится, что из-за действий сотрудника Генштаба был риск для жизни и здоровья ребенка, будет сделано все для справедливого наказания.

"Наши воины сдерживают орды врага, кладут свои жизни, чтобы в мирных городах дети были в безопасности, насколько это возможно во время войны с Россией. Когда человек на военной должности, имея погоны и одетый в форму, применяет свое оружие в спальном районе столицы – будет реакция. Если были ожидания безнаказанности – это ошибка. О результатах расследования проинформирую по его окончании", – подытожил министр.
liga.net
Ещё по теме:
В Берлине состоятся новые переговоры по Донбассу
Инспекция боевиков на позициях ВСУ – это миф, - Резников
Резников сделал заявление о будущем переговоров в Минске
В Украину прилетела министр обороны Канады
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Гайдай:Россияне отрезают Северодонецк: разрушили второй мост
noimageТроица 2022: что можно и чего категорически нельзя делать
noimageВ Киев прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ
noimageВ Тернопольской области прогремел взрыв
noimageУкраина получит статус кандидата в Евросоюз, но с условиями
Лента новостей