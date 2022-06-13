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Украина
13 июня 22, 12:41
Россия украла в Запорожской области состав с рудой
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Российские оккупанты украли в Запорожской области 3240 тонн руды.

Российские оккупанты украли с территории Запорожского железорудного комбината 54 грузовых вагона с агломерационной рудой, общим весом 3240 тонн. Об этом сообщают Силы обороны Запорожского края на своей странице в Facebook.

Также с территории комбината, который находится в поселке Малая Белозерка Васильевского района, они похитили грузовой автомобиль Камаз.

Кроме того, оккупанты продолжают грабить местное население: в Пологах российские преступники отобрали у местного жителя автомобиль Opel Combo, а в Михайловке Lexus LX 450D, принадлежащий одной из агрофирм.

Россия крадет зерно из Украины для продажи с целью получения прибыли. 

В начале июня российские оккупанты отправили из порта захваченного Мариуполя первые партии украденного на меткомбинатах разрушенного города проката.
liga.net
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