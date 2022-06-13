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Новости
Украина
13 июня 22, 13:23
Сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию
Михаил Подоляк
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Подоляк озвучил, сколько оружия нужно Украине, чтобы закончить войну

Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его данным, Украине нужно от западных союзников:

- 1000 гаубиц калибра 155 мм;

- 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО);

- 500 танков;

- 200 единиц бронетехники;

- 1000 дронов.

Он напомнил, что на 15 июня в Брюсселе запланирована новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".

"Ожидаем решения", — подытожил Подоляк.

Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.
liga.net
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