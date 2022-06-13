Сколько нужно артиллерии и танков, чтобы выгнать Россию

Чтобы выгнать российских оккупантов из Украины и закончить войну, ВСУ нужен паритет с захватчиками по тяжелому вооружению. Об это заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
По его данным, Украине нужно от западных союзников:
- 1000 гаубиц калибра 155 мм;
- 300 реактивных систем залпового огня (РСЗО);
- 500 танков;
- 200 единиц бронетехники;
- 1000 дронов.
Он напомнил, что на 15 июня в Брюсселе запланирована новая встреча антипутинской коалиции в формате "Рамштайн".
"Ожидаем решения", — подытожил Подоляк.
Украине нужно 100 реактивных систем залпового огня западного образца, чтобы перейти в контрнаступление и освободить захваченные Россией территории, заявил советник министра обороны Юрий Сак.