Россия обстреляла Прилуки. Прилетели три ракеты

Российская армия обстреляла ракетами город Прилуки в Черниговской области, сообщил глава обладминистрации Вячеслав Чаус.
"Только что стало известно, что враг нанес ракетный удар по Прилукам. Зафиксированы "прилеты" 3 ракет. Информация по разрушениям уточняется", — заявил он.В ночь на 12 июня Россия обстреляла Чертков в Тернопольской области. В результате удара, который, по словам президента Владимира Зеленского, не имел ни тактической, ни стратегической необходимости, пострадали 22 человека, были повреждены четыре многоквартирных дома.