Все мосты вокруг Северодонецка разрушены – ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.
Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай.
Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.
Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся.
Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск.
Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.12 июня Сергей Гайдай подтвердил, что на Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей.