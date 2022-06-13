Все мосты вокруг Северодонецка разрушены – ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.

Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай.

Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях.

Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся.

Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск.

Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно.