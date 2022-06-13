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Новости
Украина
13 июня 22, 20:20
Все мосты вокруг Северодонецка разрушены – ОВА
Гайдай.
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Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что российские оккупанты полностью не захватили Северодонецк, часть города под украинским контролем.  

Все мосты, ведущие в областной центр, разрушены, добавил Гайдай. 

Эвакуация и подвоз гуманитарных грузов в Северодонецк невозможны. Оставшиеся горожане выживают в крайне тяжелых условиях. 

Глава ОВА уточнил, что даже в случае быстрого изгнания оккупантов из Северодонецка – возобновить коммуникации до зимы не удастся. 

Также российская армия продолжает усилено обстреливать Лисичанск. 

Эвакуация из Лисичанска продолжается, гуманитарные грузы завозятся ежедневно. 

12 июня Сергей Гайдай подтвердил, что на Азоте в Северодонецке находится около 500 мирных жителей.  
liga.net
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