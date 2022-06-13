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Новости
Украина
13 июня 22, 20:45
Около Бучи нашли еще одно массовое захоронение – фото
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У многих жертв массового захоронения возле Бучи были связаны руки и простреленные колени

Рядом с селом Мироцкое, Бучанского района, где находились позиции российских войск, обнаружено массовое захоронение расстрелянных семерых мирных жителей. Об этом сообщает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов.   

"Семерых гражданских россияне пытали, а затем жестоко казнили выстрелами в голову. Сейчас мы работаем над идентификацией погибших", – рассказал Небитов. 

Он уточнил, что у многих жертв были связаны руки и простреленные колени. 

5 мая Reuters подтвердил, что в зверствах в Буче участвовали спецназ Росгвардии и кадыровские подразделения.   

22 мая около Бучи нашли тела убитых оккупантами мирных жителей.  
liga.net
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