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Новости
Украина
14 июня 22, 14:09
Суд запретил деятельность пророссийской партии Мураева Наши
Евгений Мураев
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Львовский суд запретил деятельность пророссийской партии Наши Евгения Мураева на территории Украины

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Наши экс-нардепа Евгения Мураева, которую Совет нацбезопасности и обороны считает пророссийской. Об этом сообщили на сайте суда. 

Коллегия судей удовлетворила требования Минюста о запрете деятельности партии Наши. Все средства и активы партии, ее областных, городских и районных организаций передадут на баланс государства. 

Партия Наши фигурировала в списке пророссийских политсил, составленном в СНБО. Тогда Минюсту поручили запретить их деятельность на период действия военного положения.  

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мураев заявил, что Украине придется капитулировать, а он сам "давно предлагал дать воду" в оккупированный Крым и "разойтись мирно" с террористическими организациями ДНР и ЛНР, цитирует его слова движение "Чесно". 

- 23 января Министерство иностранных дел Великобритании заявляло, что Россия планирует привести к власти в Украине Евгения Мураева после полномасштабного вторжения в Украину. 

- 11 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканала "НАШ", принадлежащего Мураеву. 
liga.net
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