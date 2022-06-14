Суд запретил деятельность пророссийской партии Мураева Наши

Восьмой апелляционный административный суд во Львове запретил деятельность партии Наши экс-нардепа Евгения Мураева, которую Совет нацбезопасности и обороны считает пророссийской. Об этом сообщили на сайте суда.

Коллегия судей удовлетворила требования Минюста о запрете деятельности партии Наши. Все средства и активы партии, ее областных, городских и районных организаций передадут на баланс государства.

Партия Наши фигурировала в списке пророссийских политсил, составленном в СНБО. Тогда Минюсту поручили запретить их деятельность на период действия военного положения.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Мураев заявил, что Украине придется капитулировать, а он сам "давно предлагал дать воду" в оккупированный Крым и "разойтись мирно" с террористическими организациями ДНР и ЛНР, цитирует его слова движение "Чесно".





- 11 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против телеканала "НАШ", принадлежащего Мураеву.

