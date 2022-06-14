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Новости
Украина
14 июня 22, 14:48
Над Золочевом ПВО сбила ракету, есть повреждения
ПВО збила ракету над Золочевом
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Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. Работает ПВО.

Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. В областях слышны взрывы, работает ПВО. Об этом сообщили мер Тернополя Сергей Надал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.



Мер Львова Андрей Садовой сообщил, что "во Львове пока тихо".

Надал напомнил, что даже перехваченная силами украинской ПВО ракета меняет свою траекторию и создает угрозу.

"Если вы увидели обломки сбитой ракеты, не подходите близко и не прикасайтесь", — написал он.

В 13:55 Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал информировать о ситуации в области позже.

Козицкий сообщил, что над Золочевом во Львовской области силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется.

Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий написал, что по предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Хмельницкой области. Обломки упали в поле, повреждений построек нет. Сейчас производится поиск места падения сбитой ракеты/обломков. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

Труш сообщил, что по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места падения сбитых ракет. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.

ДОПОЛНЕНО в 14:28. Как сообщил Козицкий, обломки сбитой над Золочевом ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали четыре человека, в их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления.

11 июня Россия нанесла четыре ракетных удара по городу Чертков Тернопольской области. Ранения получили 22 человека, в городе есть разрушения.
liga.net
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