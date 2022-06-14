Над Золочевом ПВО сбила ракету, есть повреждения

Россия нанесла ракетные удары по Тернопольской и Львовской областях. В областях слышны взрывы, работает ПВО. Об этом сообщили мер Тернополя Сергей Надал и глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Мер Львова Андрей Садовой сообщил, что "во Львове пока тихо".





Надал напомнил, что даже перехваченная силами украинской ПВО ракета меняет свою траекторию и создает угрозу.





"Если вы увидели обломки сбитой ракеты, не подходите близко и не прикасайтесь", — написал он.





В 13:55 Глава Тернопольской ОВА Владимир Труш сообщил об отбое воздушной тревоги и пообещал информировать о ситуации в области позже.





Козицкий сообщил, что над Золочевом во Львовской области силы ПВО сбили ракету. В результате падения ракеты повреждения получил объект гражданской инфраструктуры. Информация о потерпевших уточняется.





Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий написал, что по предварительной информации, сегодня во время воздушной тревоги силы противовоздушной обороны сбили вражескую ракету в Хмельницкой области. Обломки упали в поле, повреждений построек нет. Сейчас производится поиск места падения сбитой ракеты/обломков. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.





Труш сообщил, что по предварительной информации, силы противовоздушной обороны сработали по нескольким вражеским ракетам над Тернопольской областью. Специалисты выехали на места падения сбитых ракет. Предварительно – жертв и разрушений нет. Информация уточняется.





ДОПОЛНЕНО в 14:28. Как сообщил Козицкий, обломки сбитой над Золочевом ракеты упали на кирпичный завод. Пострадали четыре человека, в их числе один ребенок. Состояние пострадавших врачи оценивают как легкой и средней тяжести. Запускали ракету с юго-восточного направления.





11 июня Россия нанесла четыре ракетных удара по городу Чертков Тернопольской области. Ранения получили 22 человека, в городе есть разрушения.