Повний місяць у червні, який ще називають суничним Місяцем, відбудеться 14 червня. Супутник займе найближчу точку на своїй орбіті навколо Землі та наблизиться на відстань менш як 362 тисячі кілометрів - це створить видимість Супермісяця.





У чому полягає небезпека цього Супермісяця і кому варто бути обережнішими?





Повний місяць в червні називають Суничним або Хитрим - він має великий вплив на людей. Астрологи та езотерики вважають, що Місяць 14 червня буде володіти сильним магічним впливом.





14 червня о 14:51 за Києвом суничний Супермісяць вступить у свої права. Він відбудеться в знаку Стрільця, а це значить, що людьми буде рухати активність, цілеспрямованість і жага виконання власних планів і бажань. Особливо вдалим цей період стане для творчих людей.





Чому Супермісяць небезпечний





На думку вчених, зближення Місяця і Землі пробуджує гравітаційні процеси та це впливає на нашу планету. Літосферні плити, які покривають верхній шар землі, можуть періодично рухатися. А зближення призводить ці літосферні плити в рух.





Для жителів Землі це загрожує масштабними явищами-землетрусами, виверженнями вулканів, цунамі. Небезпечними вчені вважають кілька днів до супермісяця і майже тиждень - після.





У 2021 році в аналогічний період Супермісяця були зафіксовані землетруси в Чилі, Японії, Греції та на Тайвані.





Супермісяць у червні 2022: у чому його небезпека і кому потрібно бути обережнішимиНа думку езотериків і астрологів, вплив місяця під час супермісяця збільшується на 10% і це може спричинити загострення настрою, психологічних процесів.





Люди будуть схильні до аналізу і до з'ясування правди. У багатьох може статися прозріння та осяяння, а ще - прийде розуміння деяких життєвих процесів, ситуацій.





Також є деяка небезпека для тих, хто в цей день буде в дорозі. Потрібно бути уважнішими та обачнішими, стежити за ситуацією на дорозі.





Основний удар Супермісяць може завдати в тій сфері, яка відповідає за правдиву і неправдиву інформацію. Можливе збільшення фейків, шахрайство.





Не варто нічого купувати на неперевірених сайтах, бути відвертими з незнайомими людьми в Інтернеті та вплутуватися в суперечки в соціальних мережах.





Що можна робити в повний місяць 14 червня





- Приділіть час для очищення свого простору - наведіть порядок в домі

- Спробуйте знайти рішення для проблеми, яка давно Вас турбує

- у вас є порив - займіться творчістю

- Вечір проведіть з приємними людьми

- Складіть план на найближче майбутнє

- Використовуйте прилив енергії та позитиву для благих цілей





Що не можна робити в повний місяць 14 червня





- Не здійснюйте тривалі поїздки, особливо в незнайомі місця або по незнайомих трасах

- фінансові операції, угоди та не укладайте договору

- день буде невдалим для співбесіди або зміни роботи

- Не варто займатися переїздом

- Не плануйте на Супермісяць якісь кардинальні зміни у своєму житті

- Уникайте необдуманих вчинків

- Не купуйте нічого на неперевірених сайтах

- Уникайте імпульсивних вчинків і покупок