Бойцы на Азоте сковывают войска РФ – Лондон

Укрывающиеся в бункерах химзавода "Азот" в промышленной зоне Северодонецка бойцы ВСУ "смогут выжить под землей", что, вероятно, временно помешает России перенаправить штурмующие город силы на другие участки линии фронта. Такой прогноз дала разведка Минобороны Великобритании.

В Лондоне отметили, что спустя более месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка, и их тактика – массированные удары артиллерии по застройке – "нанесла значительный побочный ущерб всему городу".

"Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах Азота. Российские силы, вероятно, будут скованы около химзавода", – считают в британской разведке.

Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долгое время задерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление куда-то еще.

Там подчеркнули, что "крайне маловероятно", чтобы Москва ожидала столь ожесточенного сопротивления или такого затяжного конфликта на истощение при первоначальном планировании полномасштабного вторжения в Украину.





Также вчера Генштаб сообщил, что РФ бросила еще две БТГр под Северодонецк.





15 июня утром там заявили, что украинские силы "успешно отражают попытки штурма в Северодонецке и Тошковце, боевые действия продолжаются".





По состоянию на середину июня все мосты вокруг города разрушены.