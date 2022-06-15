Бойцы на Азоте сковывают войска РФ – Лондон

Укрывающиеся в бункерах химзавода "Азот" в промышленной зоне Северодонецка бойцы ВСУ "смогут выжить под землей", что, вероятно, временно помешает России перенаправить штурмующие город силы на другие участки линии фронта. Такой прогноз дала разведка Минобороны Великобритании.
В Лондоне отметили, что спустя более месяца ожесточенных боев российские войска контролируют большую часть Северодонецка, и их тактика – массированные удары артиллерии по застройке – "нанесла значительный побочный ущерб всему городу".
"Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах Азота. Российские силы, вероятно, будут скованы около химзавода", – считают в британской разведке.
Аналогичная ситуация была при обороне Мариуполя и завода "Азовсталь": украинские войска долгое время задерживали большие силы оккупантов на этом участке фронта, не давая перебросить их на усиление куда-то еще.
Там подчеркнули, что "крайне маловероятно", чтобы Москва ожидала столь ожесточенного сопротивления или такого затяжного конфликта на истощение при первоначальном планировании полномасштабного вторжения в Украину.14 июня президент Зеленский объяснил, почему силы обороны "уперлись" и не дают российской армии взять Северодонецк: "чем больше потерь РФ понесет на Донбассе, тем меньше у нее будет сил на войну".