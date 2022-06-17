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Новости
Украина
16 июня 22, 22:57
Генштаб о ситуации в Северодонецке
Алексей Громов
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В Генштабе рассказали о ситуации в Северодонецке и Лисичанске – мосты разрушены, но пути снабжения есть

В Генштабе подтвердили информацию о разрушении четырех мостов через реку Северский Донец, однако варианты обеспечения ВСУ остаются. Об этом в ходе брифинга 16 июня сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов.

По словам Громова, основные усилия оккупанты сейчас сосредоточили на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Громов сообщил, что ВСУ оказывают сопротивление и ведут маневренную оборону, а оккупанты в составе штурмовых групп при поддержке танков, минометов, ствольной реактивной артиллерии пытаются вытеснить украинские силы из населенного пункта Метелкино, чтобы выйти на южные окраины Северодонецка.

По его словам, оккупанты попытаются вытеснить ВСУ на правый берег реки Северский Донец. Для этого противник сейчас наносит удары по подразделениям ВСУ, тыловым и артиллерийским подразделениям.

Представитель Генштаба не исключает, что войска РФ будут пытаться преодолеть оборону украинских войск в Метелкино и Сиротино с целью закрепиться по левому берегу реки.

"Чтобы не допустить такого развития событий, все обороняющие Северодонецк и Лисичанск подразделения ВСУ, ТрО и Нацгвардии сведены в единую тактическую группу, под единое командование. Сформированы дополнительные резервы. Налажены бесперебойные поставки боеприпасов. Да, в настоящее время противник уничтожил четыре моста через Северский Донец. Однако силы обороны определили основной и несколько запасных вариантов обеспечения поставок к защитникам Северодонецка", – сказал Громов.

По данным Генштаба ВСУ, армия РФ все еще не установила полный контроль над Северодонецком и ведет штурм. Боевые действия продолжаются. В сегодняшней сводке разведка Британии сообщила, что все мосты к Северодонецку, скорее всего, разрушены, и ситуация на восточном берегу Северского Донца крайне тяжелая. Главком ВСУ Валерий Залужный сообщил, что российская армия пытается одновременно атаковать на девяти направлениях, а Северодонецк является ключевой точкой в обороне Луганской области.
liga.net
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