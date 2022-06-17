Зеленский, Шольц, Макрон, Драги дают пресс-конференцию

Президент Владимир Зеленский, канцлер Германии Олаф Шольц, французский лидер Эмманюэль Макрон, премьер Италии Марио Драги и глава Румынии Клаус Йоханнис дают пресс-конференцию в Киеве. Это первый визит этих иностранных лидеров в воюющую против полномасштабного российского вторжения Украину.

Начало пресс-конференции назначено на 14:00.

Будет ли после нее сессия вопрос-ответ, неизвестно.

Сегодня, 16 июня, все четверо гостей побывали в Ирпене, пригороде Киева. После того, как Макрон увидел разрушения, он заверил, что "мы на стороне украинцев – без какой-либо двусмысленности". Йоханнис сказал, что у него "нет слов; нужно привлечь к ответственности российских преступников".





По данным агентства Reuters, трио евролидеров прибыло в Киев, чтобы "выразить солидарность", а также нивелировать критику, которую они получают от украинцев за свою позицию о войне. Глава Офиса президента Андрей Ермак утром перечислил темы, которые поднтмут сегодня на переговорах. На фоне этого массового визита в Киев во Франции поддержали предоставление Украине статус кандидата на вступление в ЕС.