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18 июня 22, 15:55
СБУ разоблачила схему хищения в Киеве
СБУ
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СБУ заявила о разоблачении в Киеве схемы хищения почти 10 млн грн, предусмотренных на оцифровку технической документации недвижимости

Служба безопасности Украины заявила о разоблачении в Киеве схемы хищения почти 10 млн грн, предусмотренных на оцифровку технической документации недвижимости.

По данным следствия, схему организовало руководство Киевского городского бюро технической инвентаризации (БТИ) совместно с представителями аффилированной IТ-компании "Лаборатория информационных технологий".

Они якобы создали искусственные условия для победы в тендере на цифровую адаптацию учетных систем БТИ на общую сумму 30 млн грн. При этом они, по утверждению СБУ, заведомо завысили смету услуг и вывели часть денег через конвертационный центр на банковские счета подконтрольных компаний. Таким образом более 9,9 млн гривень было переведено за выполнение услуг, которых фактически не было, сообщает столичная прокуратура.

Во время обысков правоохранители обнаружили печати и документы свыше 30 фиктивных фирм, а также документацию, серверы, компьютеры, мобильные телефоны и черную бухгалтерию с доказательствами противоправных действий.

Заместителю начальника – председателю тендерного комитета БТИ и руководителю частной компании – сообщили о подозрении в растрате имущества (ч. 5 ст. 191), служебном подлоге (ч. 2 ст. 366) и служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).
liga.net
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