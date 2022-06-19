Зеленский приехал в Николаев – видео

Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск.
В соцсетях главы государства говорится, что совещание касалось состояния экономики в регионе, восстановления водоснабжения областного центра, ситуации в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и с моря.
Президент также вручил государственные награды. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким получил Орден Богдана Хмельницкого III степени, а городской голова Сенкевич – орден "За мужество" III степени.Подробности визита сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на совещании президенту доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря, в частности на острове Змеиный, возле которого накануне ракетой уничтожили российский буксир "Спаситель Василий Бех".