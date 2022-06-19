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Украина
18 июня 22, 16:02
Зеленский приехал в Николаев – видео
Зеленский , Николаев
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Президент совершил третью публичную поездку за пределы Киева с начала полномасштабной войны с Россией

Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск.

В соцсетях главы государства говорится, что совещание касалось состояния экономики в регионе, восстановления водоснабжения областного центра, ситуации в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и с моря.

Президент также вручил государственные награды. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким получил Орден Богдана Хмельницкого III степени, а городской голова Сенкевич – орден "За мужество" III степени.

Подробности визита сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак. По его словам, на совещании президенту доложили о ситуации в зоне боевых действий на суше и в акватории Черного моря, в частности на острове Змеиный, возле которого накануне ракетой уничтожили российский буксир "Спаситель Василий Бех". 

Говорили также о материально-техническом обеспечении отдельной группировки войск "Приморье" и его оборонных нуждах. Гражданские темы совещания касались восстановления водоснабжения Николаева и сбора урожая в Николаевской области. 

Зеленский поручил оказать помощь семьям погибших во время ракетного удара по зданию Николаевской ОГА. 

Это третье официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны. 


29 мая Зеленский посетил Харьков и передовые позиции ВСУ в Харьковской области, а 5 июня – Запорожье и Запорожскую область.
liga.net
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