Зеленский приехал в Николаев – видео

Президент Владимир Зеленский в субботу приехал в Николаев, чтобы провести совещание по военным и экономическим вопросам. Он также осмотрел повреждения, причиненные городу в результате постоянных обстрелов со стороны российских войск.

В соцсетях главы государства говорится, что совещание касалось состояния экономики в регионе, восстановления водоснабжения областного центра, ситуации в сельском хозяйстве. Отдельное внимание уделили угрозам с суши и с моря.

Президент также вручил государственные награды. Глава Николаевской обладминистрации Виталий Ким получил Орден Богдана Хмельницкого III степени, а городской голова Сенкевич – орден "За мужество" III степени.





Говорили также о материально-техническом обеспечении отдельной группировки войск "Приморье" и его оборонных нуждах. Гражданские темы совещания касались восстановления водоснабжения Николаева и сбора урожая в Николаевской области.





Зеленский поручил оказать помощь семьям погибших во время ракетного удара по зданию Николаевской ОГА.





Это третье официальное появление Зеленского вне Киева и Киевской области с начала полномасштабной войны.





29 мая Зеленский посетил Харьков и передовые позиции ВСУ в Харьковской области, а 5 июня – Запорожье и Запорожскую область.

