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Новости
Украина
18 июня 22, 16:07
Атака на Кременчуг: НПЗ и ТЭЦ восстановлению не подлежат
Дмитрий Лунин
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Атака на Кременчуг: разрушенные НПЗ и ТЭЦ восстановлению не подлежат – глава ОВА

Разрушенные российскими ракетными ударами НПЗ и ТЭЦ в Кременчуге не подлежат восстановлению, сказал в телеэфире глава Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

"Их можно только построить заново", – сказал глава ОВА и подчеркнул, что после окончания войны все разрушенное будет отстроено.  

Он отметил, что НПЗ и ТЭЦ уже были разрушены предыдущими ударами и новые атаки мало что изменили.

Лунин сказал, что Кременчугский НПЗ в этом году работать так или иначе не сможет, а что касается ТЭЦ, то или она будет отстроена к отопительному сезону, или власти найдут альтернативную возможность обеспечить людям теплоснабжение.

Россия рано утром нанесла ракетный удар по Кременчугу, в частности по крупнейшему в Украине нефтеперерабатывающему заводу.
liga.net
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