День батька: зворушливі фото про батьківство під час війни

Президент вважає, що бути батьком – це велика відповідальність і велике щастя





Президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у День батька, який в Україні відзначають сьогодні, 19 червня. Відповідний допис з’явився на Facebook-сторінці українського президента.





«Бути батьком – велика відповідальність і велике щастя. Це сила, мудрість, мотивація йти вперед та не опускати рук. І хоч би як було складно – оберігати й захищати найдорожче. Майбутнє своєї сім'ї, своїх дітей, а значить, і всієї України», – зазначив він.





Президент також оприлюднив низку фото, на яких зображені українські чоловіки та їхні діти в умовах війни, яку зараз Росія веде проти нашої держави.

















































































фото: Paula Bronstein, Emilio Morenatti, Roman Pilipey, Lynsey Addario, Kostiantyn & Vlada Liberovy, Laurence Geai





Як відомо, у неділю, 19 червня, в Україні святкують День батька. Ця пам'ятна дата є досить молодою, день, присвячений татам, у нашій країні встановили лише у 2019 році, але він уже став популярним. Фіксованої дати у Дня батька немає, його відзначають у третю неділю червня.





У нашій країні з ініціативою святкування Дня батька виступила у 2006 році громадська організація Міжнародного Центру Батьківства. Пізніше під листом до президента України зібрали 10 тисяч підписів. У 2009 році Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім'ї та відповідального батьківства оголосив про щорічне відзначення Всенародного Дня батька у третю неділю вересня.





Указ президента про перенесення дати святкування на третю неділю червня було підписано у 2019 році. У документі зазначено, що однією з цілей свята є підвищення статусу чоловіка як батька у процесі виховання дітей.





Нагадаємо, президент Володимир Зеленський 18 червня відвідав Одещину та Миколаївщину. У своєму зверненні глава держави наголосив, що українські захисники обов'язково повернуть усі території, які тимчасово окупували росіяни.



