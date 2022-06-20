ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья

Вооруженные силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, ВСУ держат долговременный удар со стороны российской армии, что говорит о готовности Украины к любым сценариям развития событий.

"Что касается беларусской границы, мы неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и используются для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", — заявила Маляр.

Резюмируя, она подчеркнула, что украинская армия готова к атакам со стороны Беларуси и Приднестровья, поскольку такой риск есть.





СНБО на сегодняшний день не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси.



