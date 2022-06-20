ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья

Вооруженные силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.
По ее словам, ВСУ держат долговременный удар со стороны российской армии, что говорит о готовности Украины к любым сценариям развития событий.
"Что касается беларусской границы, мы неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и используются для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", — заявила Маляр.
Резюмируя, она подчеркнула, что украинская армия готова к атакам со стороны Беларуси и Приднестровья, поскольку такой риск есть.15 июня президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил проверить готовность к возможному повторному вторжению с территории Беларуси.