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Новости
Украина
20 июня 22, 16:22
ВСУ готовы к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья
Анна Маляр
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Вооруженные силы Украины готовы ко всем сценариям развития ситуации на фронте, в том числе и к вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья

Вооруженные силы Украины готовы к возможному вторжению со стороны Беларуси и Приднестровья, прорабатывая все потенциальные сценарии. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона. 

По ее словам, ВСУ держат долговременный удар со стороны российской армии, что говорит о готовности Украины к любым сценариям развития событий. 

"Что касается беларусской границы, мы неоднократно подчеркивали, что Россия использует территорию Беларуси для того, чтобы совершать агрессию и используются для нанесения ракетных ударов. Используют как базу, где проводят лечение раненых, держат свои резервы под видом учений", — заявила Маляр. 

Резюмируя, она подчеркнула, что украинская армия готова к атакам со стороны Беларуси и Приднестровья, поскольку такой риск есть. 

15 июня президент Владимир Зеленский провел заседание ставки верховного главнокомандующего, на котором поручил проверить готовность к возможному повторному вторжению с территории Беларуси.

СНБО на сегодняшний день не видит угрозы нового наступления с территории Беларуси.
liga.net
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