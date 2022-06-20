Кулеба отреагировал на угрозы России в адрес Литвы

Москва сама должна винить себя за последствия полномасштабного вторжения в Украину и не имеет права угрожать Литве. Об этом написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
"Москва должна винить только себя за последствия неспровоцированного и неоправданного вторжения в Украину. Мы приветствуем принципиальную позицию Литвы и твердо поддерживаем наших литовских друзей", — заявил Кулеба.
Ранее Литва уведомила губернатора Калининградской области РФ, что в ночь на 18 июня прекратит железнодорожный транзит через границу ряда российских товаров, которые находятся под санкциями Евросоюза.
По информации Deutsche Welle, под запрет Евросоюза на железнодорожный транзит попали до 50% доставлявшихся в Калининградский эксклав грузов, в том числе строительные материалы и металлы. Алиханов заявил, что этим решением "Литва грубо нарушила правила ее вступления в ЕС".
В российском Совете Федерации уже начали угрожать Литве заявив, что если "ЕС немедленно не исправит ситуацию, то у РФ будет развязаны руки для решения вопроса любыми способами".Литва признала войну России против Украины геноцидом украинского народа, а Россию – страной, поддерживающей и осуществляющей терроризм.