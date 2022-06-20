Українці можуть одержати від міжнародної організації гроші на продукти. Ця допомога розрахована не лише на внутрішніх переселенців, але й на інших громадян, які не мають статусу ВПО.





Про це стало відомо зі слів очільниці Мінсоцполітики Марини Лазебної, яка домовилася про допомогу з координатором Всесвітньої продовольчої програми.

Це не перші гроші. котрі виділяє українцям Всесвітня продовольча програма. Минулого місяця нею вже було профінансовано допомогу українцям у розмірі 47 мільйонів доларів. Тоді цієї допомогою зуміли охопити півмільйона українців, які мають статус ВПО та найбільше потребують підтримки.Українцям дадуть гроші на продукти: допомогу отримають не лише переселенціТепер же її отримають не лише громадяни "зі статусом", а й інші українці, які потребують фінансової підтримки. Зокрема, гроші на продукти отримають такі категорії громадян, які не мають статусу ВПО:





- люди, які перебувають на тимчасово окупованих територіях;

- люди, що знаходяться на території, де точаться бої;

- люди, що знаходяться на деокупованих територіях.





Таким чином, коло одержувачів допомоги від Всесвітньої продовольчої програми стане ширшим.

Нагадаємо, українці в Польщі можуть зареєструватися в центрі зайнятості та отримувати виплати з безробіття. При цьому вони можуть отримати право на безкоштовне навчання новій професії та безкоштовне відвідування різних курсів.



