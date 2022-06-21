Журналисты Bihus.info вычислили место проживания Кивы: видео

Согласно расследованию Bihus.info, бывший народный депутат Илья Кива, вероятно, проживает в подмосковном коттеджном городке "Агаларов эстейт" недалеко от города Покровское.

Журналисты сделали такой вывод в результате анализа фото и видео, опубликованных бывшим нардепом.

"С местонахождением Кивы разобрались. Борец с мифическим нацизмом и бездуховным Западом прячется и воюет ртом в западной части Подмосковья, вероятно, в коттеджном городке "Агаларов эстейт", – сказал автор расследования Вадим Коршенко.





30 января, по его словам, Кива вылетел прямым рейсом из Киева в Аликанте, Испания, где, вероятно, живет его мать. Вместе с ним, по данным источников журналистов, в Аликанте вылетела его дочь Катерина Кива. В Украину она не возвращалась. Кива позже улетел в Москву.