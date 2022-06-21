Журналисты Bihus.info вычислили место проживания Кивы: видео

Согласно расследованию Bihus.info, бывший народный депутат Илья Кива, вероятно, проживает в подмосковном коттеджном городке "Агаларов эстейт" недалеко от города Покровское.
Журналисты сделали такой вывод в результате анализа фото и видео, опубликованных бывшим нардепом.
"С местонахождением Кивы разобрались. Борец с мифическим нацизмом и бездуховным Западом прячется и воюет ртом в западной части Подмосковья, вероятно, в коттеджном городке "Агаларов эстейт", – сказал автор расследования Вадим Коршенко.
Анна Стельмах, которую Кива называет своей сестрой, по данным расследователей, живет в Люцерне, Швейцария.
Брат Ильи Кивы Дмитрий, как выяснили журналисты, проживает в Великобритании.6 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.