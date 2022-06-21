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21 июня 22, 00:00
Журналисты Bihus.info вычислили место проживания Кивы: видео
Илья Кива
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Согласно расследованию Bihus.Info, бывший народный депутат Илья Кива, вероятно, проживает в подмосковном коттеджном городке "Агаларов эстейт"

Согласно расследованию Bihus.info, бывший народный депутат Илья Кива, вероятно, проживает в подмосковном коттеджном городке "Агаларов эстейт" недалеко от города Покровское.

Журналисты сделали такой вывод в результате анализа фото и видео, опубликованных бывшим нардепом.

"С местонахождением Кивы разобрались. Борец с мифическим нацизмом и бездуховным Западом прячется и воюет ртом в западной части Подмосковья, вероятно, в коттеджном городке "Агаларов эстейт", – сказал автор расследования Вадим Коршенко.



30 января, по его словам, Кива вылетел прямым рейсом из Киева в Аликанте, Испания, где, вероятно, живет его мать. Вместе с ним, по данным источников журналистов, в Аликанте вылетела его дочь Катерина Кива. В Украину она не возвращалась. Кива позже улетел в Москву. 

Анна Стельмах, которую Кива называет своей сестрой, по данным расследователей, живет в Люцерне, Швейцария.

Брат Ильи Кивы Дмитрий, как выяснили журналисты, проживает в Великобритании.

6 марта Офис генпрокурора сообщил о подозрении Киве в госизмене и анонсировал объявление его в международный розыск.
liga.net
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