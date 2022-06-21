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Новости
Украина
21 июня 22, 00:05
Бои идут уже в промзоне Северодонецка – Гайдай
Бои в Северодонецке
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В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление

В Луганской области российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление. В Северодонецке бои идут уже в промзоне, которую контролируют украинские войска. Об этом в эфире Украина 24 сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, ситуация в Северодонецке "тяжелейшая".

"Я думаю, что можно уже с уверенностью сказать, что российская армия накопила достаточное количество резервов для того, чтобы начать широкомасштабное наступление", – сказал Гайдай.

Он отметил, что оккупанты подтянули "огромное количество" техники — "десятки единиц".

"В Северодонецке бои идут уже в промзоне", – сказал глава ОВА. Россияне контролируют большую часть города, ВСУ контролируют только промзону, территорию завода Азот, сообщил Гайдай.

По его словам, все населенные пункту вдоль трассы Лисичанск-Бахмут обстреливаются, "там идет наступление российской армии". Также он сообщил, что сегодня весь день обстреливается Лисичанск.

Гайдай также отметил, что ВСУ на сегодняшний день не находятся в окружении.
liga.net
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