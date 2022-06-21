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Новости
Украина
21 июня 22, 18:41
Українців попередили про особливу небезпеку 22 червня
провокация
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Висока імовірність ракетних ударів РФ
Росіяни можуть влаштувати ракетні обстріли 22 червня у День скорботи і вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни.

Таким чином у середу, 22 червня, в Україні можливі провокації окупантів під час заходів з нагоди Дня вшанування пам’яті жертв німецько-радянської війни, яка забрала життя кожного п’ятого українця.

Про це попереджає Центр протидії дезінформації.

Саме в цей день в різних регіонах України традиційно відбуваються десятки заходів з метою всенародного вшанування пам’яті жертв, полеглих під час Другої світової війни.  

У зв'язку з цим існує висока ймовірність провокацій із боку окупаційних військ РФ із можливими ракетними обстрілами. Тому українців просять:

- утримуватися від перебування у місцях масового скупчення населення;   
- в разі оголошення повітряної тривоги негайно слідувати до найближчого бомбосховища або укриття;  
- у приміщеннях пам‘ятати про правило 2 стін та 2 виходів.  

Нагадаємо, росіяни ракетою вдарили по метро Харкова, є поранений.

Джерело: tsn.ua
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