Оккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли – фото

Российские военные обстреляли Индустриальный район Харькова. Погибли пять человек, еще 11 получили ранения. Об этом сообщает начальник Следственного управления полиции Харьковской области Сергей Болвинов.

Он отметил, что обстреляны были коммерческие и жилые здания, ни одного военного объекта среди целей россиян не было.

По предварительной информации, оккупанты применили РСЗО "Ураган".

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 438 (Нарушение законов и обычаев войны) УК.