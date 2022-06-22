Зеленский поговорил с Орбаном и пригласил его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.
Глава государства назвал разговор с Орбаном "плодотворным".
"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – написал Зеленский.Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе.