Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 июня 22, 18:49
Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и в Украину
Віктор Орбан
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Президент Владимир Зеленский сообщил, что "плодотворно" поговорил с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, а также позвал его в Украину

Президент Владимир Зеленский провел разговор с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и пригласил его посетить Украину. Об этом Зеленский сообщил в Twitter.

Глава государства назвал разговор с Орбаном "плодотворным".

"Поблагодарил за поддержку суверенитета Украины и убежище для украинцев во время войны. Договорились развивать сотрудничество в области энергетики. Спасибо за поддержку статуса кандидата. Пригласил посетить Украину с визитом", – написал Зеленский.

Венгрия является одним из главных "адвокатов Путина" в Европе. 

Она затягивала нефтяное эмбарго РФ (и добилась для себя исключения), не позволила ввести санкции против российского "патриарха Кирилла" (Гундяева), не разрешает провозить через ее территорию оружие для Украины. 

10 июня Орбан заявил, что ЕС нужно прекратить "финансировать" войну, то есть поддерживать Украину оружием и давить РФ санкциями. При этом он признал право Украины защищаться от вооруженной агрессии РФ.
liga.net
Ещё по теме:
Зеленский обратился к иностранным инвесторам. ВИДЕО
Увольнение Данилюка: СМИ рассказали скандальную версию
Зеленский в Японии поговорил со Штайнмайером о Донбассе
Почему Зеленского не пригласили на саммит НАТО?
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников
noimageОккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли – фото
noimageУкраїнців попередили про особливу небезпеку 22 червня
noimageБои идут уже в промзоне Северодонецка – Гайдай
noimageЖурналисты Bihus.info вычислили место проживания Кивы: видео
Лента новостей