Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
21 июня 22, 19:04
Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников
САУ PzH 2000
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Украина получила первые гаубицы PzH 2000 от Германии с подготовленными украинскими экипажами

 Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, которые усилят оборону Украины наряду с западными гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar, которые уже используются на поле боя. 

Министр отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный "на 100% эффективно" использует новую артиллерию на фронте. 

СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе.

Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек. 

21 июня, в немецкой оппозиции призвали Шольца прекратить попытки поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.
liga.net
Ещё по теме:
Германия даст Украине самую современную ПВО IRIS-T и РСЗО
Украина получит статус кандидата в Евросоюз, но с условиями
В Киев прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ
Если Украина проиграет, то Россия нападет на страны Балтии
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Зеленский "плодотворно" поговорил с Орбаном и в Украину
noimageОккупанты обстреляли Харьков: пять человек погибли – фото
noimageУкраїнців попередили про особливу небезпеку 22 червня
noimageБои идут уже в промзоне Северодонецка – Гайдай
noimageЖурналисты Bihus.info вычислили место проживания Кивы: видео
Лента новостей