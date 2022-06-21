Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.

По его словам, это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, которые усилят оборону Украины наряду с западными гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar, которые уже используются на поле боя.

Министр отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный "на 100% эффективно" использует новую артиллерию на фронте.

СПРАВКА.





Со стандартными боеприпасами САУ может вести огонь с расстояния 30 км, с боеприпасами повышенной дальности — 40 км, с активно-реактивным снарядом — свыше 55 км. САУ выстреливает три снаряда за девять секунд или десять за 56 секунд. Боекомплект — 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Боевая масса — 55,3 т, экипаж — пять человек.





21 июня, в немецкой оппозиции призвали Шольца прекратить попытки поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным.