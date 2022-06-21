Украина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников.
По его словам, это уже шестой вид артиллерии калибра 155 мм, которые усилят оборону Украины наряду с западными гаубицами M777, FH70, M109, AHS Krab та Caesar, которые уже используются на поле боя.
Министр отметил, что главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный "на 100% эффективно" использует новую артиллерию на фронте.СПРАВКА. Panzerhaubitze 2000 – тяжелая артсистема с пушкой натовского калибра 155 мм длиной в 52 калибра на гусеничной платформе.