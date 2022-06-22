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Новости
Украина
22 июня 22, 12:08
Если РФ прорвется на Донбассе, будет сильная эскалация
Качиньский
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Качиньский считает, что если РФ атакует Харьков и прорвет фронт на Донбассе, то это может стать крупным поражением Запада

Лидер правящей партии Польши Право и Справедливость (ПиС) Ярослав Качиньский считает, что если российские войска начнут новое наступление на Харьков и прорвут линию фронта на Донбассе, то это станет "большим поражением Запада" и витком более сильной эскалации. Об этом он заявил в эфире канала TVP.

По его словам, если россияне снова начнут двигаться, то они нанесут удар по Харькову, а в случае прорыва фронта на Донбассе, "будет эскалация и большое, страшное поражение Запада". 

"Я надеюсь — и я также призываю Запад, прежде всего Соединенные Штаты, но не только США, но и другие страны, которые сегодня сдержаны, будто немного напуганы, действовать с полной решимостью, чтобы, так сказать, Святой Дух сошел на них, чтобы они принимали смелые и мудрые решения", — заявил Качиньский. 

Он призвал западные страны предоставить Украине как можно больше точной дальнобойной артиллерии, которая может стать определяющим фактором в войне России против Украины. 

"Если украинцы это получат, они, безусловно, защитятся в полном смысле этого слова. Если нет, это действительно может быть очень плохим ходом событий, который фактически станет той эскалацией, которой Запад все еще хочет избежать", — сказал политик.

Качинський регулярно поддерживает Украину. Он одним из первых среди европейских политиков приехал в Киев после широкомасштабного вторжения РФ. Также Качиньский предлагал ввести в Украину миротворцев НАТО, хотя эта идея и не нашла поддержки у президента Владимира Зеленского. Кроме того, он критиковал за связи с Россией Венгрию и Германию.
liga.net
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