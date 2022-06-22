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Украина
22 июня 22, 12:29
Россияне атаковали Сумскую область дронами-камикадзе
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Россияне атаковали Краснопольскую громаду Сумской области дронами-камикадзе, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий

Российские оккупанты задействовали дроны-камикадзе по территории Сумской области, в результате чего четыре человека получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии. Об этом сообщил глава Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По словам главы ОВА, оккупанты продолжают наносить удары по Краснопольской громаде.

"Сегодня была атака с дронов-камикадзе на территории громады. Четверо человек ранены, из них двое в тяжелом состоянии в больнице. Также поврежден автомобиль", – написал Живицкий.

Всего сегодня днем, по его словам, ​было четыре вражеских обстрела из минометов и других видов оружия, на территории громады зафиксировано 42 прилета.

Россияне били в том числе и по населенным пунктам – повреждены дома, хозяйственные постройки, школа, сельский совет, уничтожен парк.

Оккупанты регулярно обстреливают пограничные районы Сумской области, задействуют авиацию.
liga.net
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