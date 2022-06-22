В Україну сунуть дощі і похолодання до +16

"22 червня в західних, південних та більшості центральних областей пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий)", - попередили в Українському гідрометцентрі.

За даними синоптика Наталки Діденко, температура впродовж дня середи становитиме +20 +26 градусів, а місцями на півночі та в центральних областях +17 +22 градуси.

Діденко прогнозує, що дощі з грозами пройдуть у північних, центральних областях України. На заході дощі зачеплять лише Рівненську область та Волинь.

Пізно ввечері також зачеплять Запоріжжя, Херсонську область, Крим.

У Києві очікується дощ з грозою, зниження температури повітря до +20 градусів, поривчастий північно-західний вітер.

Наталка Діденко прогнозує, що надалі в Україні сильна спека малоймовірна, передбачається комфортна температура повітря.

В Укргідрометцентрі повідомляють, що вже на вихідних температура знову підвищиться, місцями до +30 градусів.