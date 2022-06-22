Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
22 июня 22, 13:28
Россия атаковала Николаев семью ракетами
Ракетная атака РФ на Николаев
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Армия России нанесла ракетный удар по Николаеву.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

Ким сообщил, что вынужден был прервать инспекцию сельскохозяйственных производителей за городом, поскольку РФ ударила по Николаеву семью ракетами.

Других деталей глава ОВА пока не раскрыл. По данным местного издания Новости N, обстрел начался примерно в 11:15, в разных микрорайонах периодически были слышны взрывы, а над Николаевом поднялся столб черного дыма.

Напомним, утром 17 июня РФ ракетами ударила по спальному району Николаева: пострадали 20 человек, двое погибли.
liga.net
Ещё по теме:
Коронавирус. В Украине за сутки более 24 000 заболевших
Войска России обстреляли Николаев: горят жилые дома
В Николаеве ракета попала в казарму, восемь жертв
Авиаудар по школе под Николаевом: 4 погибших
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
В Україну сунуть дощі і похолодання до +16
noimageРоссияне атаковали Сумскую область дронами-камикадзе
noimageОстров Змеиный до удара ВСУ по врагу – и после: три фото
noimageЕсли РФ прорвется на Донбассе, будет сильная эскалация
noimageУкраина получила первые САУ PzH 2000 от Германии — Резников
Лента новостей