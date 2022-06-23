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Новости
Украина
23 июня 22, 10:25
Украина получила гаубицы M777 без системы GPS
гаубицы M777
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Система GPS позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс

С гаубиц M777, которые Украина получила от западных партнеров, была снята система GPS, потому что у правительств и производителей есть оговорки по хранению технологий, поскольку есть понимание, что во время войны определенные виды вооружения могут быть захвачены Россией. 

Один из руководителей Минобороны рассказал, что система GPS позволяет объединять гаубицы в один разведывательно-ударный комплекс с помощью беспилотника и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы.

"Если люди не хотят терять свои технологии, то ты их не заставишь (поставлять вооружение со всеми технологиями. – Прим. Ред.)", – констатирует собеседник в Минобороны.

По его словам, сейчас мощно развивается лоббизм компаний-производителей вооружения, заинтересованных в поставках. С производителями работают военные атташе. "Производители понимают, что Украина с небольшими финансовыми возможностями, но $23,7 млрд от США – довольно привлекательный кусок, который все хотят попробовать", – добавляет он.

СПРАВКА. М-777 – 155-миллиметровая прицепная гаубица. Хотя она стреляет большими снарядами натовского калибра, это сверхлегкое оружие.

Она приобрела большую популярность в западных армиях благодаря своей мобильности. Пушка была разработана британской компанией BAE Land Systems, Inc. в конце 90-х годов. 

14 мая в Пентагоне сообщили, что поставили в Украину уже 89 таких дальнобойных орудий. 

19 мая США анонсировали передачу Украине еще 18 гаубиц 155 мм в рамках дополнительной военной помощи на $100 млн. 
liga.net
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