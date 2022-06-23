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Новости
Украина
23 июня 22, 10:27
Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят
Эйден Аслин, Брагим Саадун и Шон Пиннер
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Пленный британец Эйден Аслин, который воевал в составе Вооруженных Сил Украины и попал в плен, связался с родственниками и сообщил, что его казнят

Пленный британец Эйден Аслин, который воевал в составе Вооруженных Сил Украины и попал в плен, связался с родственниками и сообщил, что его вскоре казнят террористы из ДНР. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание сообщает, что Аслин позвонил своим родственникам и попрощался с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время заканчивается". 

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы ДНР сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь насчет его освобождения, а поэтому он будет казнен. 

Напомним, что в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда". Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения РФ. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон сказал, что британское правительство делает все возможное, чтобы помочь военным, но решение об обмене пленными будет принимать Украина. 

4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и Украина делает для этого все возможное. 
liga.net
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