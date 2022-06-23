Пленный британец сообщил родным, что его скоро казнят

Пленный британец Эйден Аслин, который воевал в составе Вооруженных Сил Украины и попал в плен, связался с родственниками и сообщил, что его вскоре казнят террористы из ДНР. Об этом пишет британская газета The Telegraph.

Издание сообщает, что Аслин позвонил своим родственникам и попрощался с ними, сообщив, что его скоро казнят. Он также сказал родным, что "его время заканчивается".

Бабушка Аслина Памела Голл заявила, что Эйден позвонил своей матери и сказал, что террористы ДНР сообщили ему, что якобы никто из Великобритании не выходил на связь насчет его освобождения, а поэтому он будет казнен.

Напомним, что в Донецкой области оккупанты схватили в плен марокканца Брагима Саадуна и британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера. Их держали в подвалах, а 9 июня, оккупанты приняли решение убить всех трех пленных, назвав это "решением суда". Аслин, Пиннер и Саадун переехали в Украину и подписали контракт с ВСУ еще до полномасштабного вторжения РФ.





4 июня глава МВД Денис Монастырский заверил, что все защитники Мариуполя окажутся в Киеве, и Украина делает для этого все возможное.

