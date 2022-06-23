Россияне понесли наибольшие потери под Бахмутом

Вооруженные Силы Украины уничтожили 200 российских оккупантов за минувшие сутки, с начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 34 430 человек. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Самые большие потери противник понес на Бахмутском направлении.
личного состава — около 34430 (+200) человек ликвидировано,
танков — 1504 (+8),
боевых бронированных машин — 3632 (+18),
артиллерийских систем — 756 (+4),
РСЗО — 240 (+1),
средств ПВО — 99,
самолетов — 216,
вертолетов — 183 (+1),
БПЛА оперативно-тактического уровня — 620 (+6),
крылатых ракет — 137,
кораблей/катеров — 14,
автомобильной техники и автоцистерн — 2548 (+5),
специальной техники — 60.
Россия уничтожает Лисичанск артиллерией, в городе гибнут люди, но украинские защитники продолжают держать оборону.
Гайдай отметил, что на этом направлении враг сосредоточил более 100 РСЗО, а ствольной артиллерии и минометов так много, что российские агрессоры накрывают плотным огнем целые кварталы. Это приводит к многочисленным потерям среди мирного населения.