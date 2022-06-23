Минобороны о боях в районе Северодонецка

Ситуация в районе Северодонецка и Лисичанска в Луганской области остается сложной, Вооруженные Силы Украины ведут там маневренную оборону. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на востоке продолжаются ожесточенные бои, противник имеет огневое превосходство, однако ВСУ наносят россиянам потери и делают все возможное, чтобы не допустить окружения и продвижения РФ вглубь.

Она отметила, что "никто не скрывает того, что ситуация там сложная".

"Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так военным языком это называется, меняют определенные рубежи", — сказала Маляр.