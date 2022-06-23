Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июня 22, 11:20
Минобороны о боях в районе Северодонецка
Бойцы ВСУ в районе Северодонецка
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Замминистра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в Луганской области, где идут наиболее ожесточенные бои с россиянами

Ситуация в районе Северодонецка и Лисичанска в Луганской области остается сложной, Вооруженные Силы Украины ведут там маневренную оборону. Об этом сообщила замминистра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона.

По ее словам, на востоке продолжаются ожесточенные бои, противник имеет огневое превосходство, однако ВСУ наносят россиянам потери и делают все возможное, чтобы не допустить окружения и продвижения РФ вглубь. 

Она отметила, что "никто не скрывает того, что ситуация там сложная". 

"Сейчас украинские войска осуществляют маневренную оборону, так военным языком это называется, меняют определенные рубежи", — сказала Маляр.

Ранее Маляр заявила, что публикация информации о якобы освобождении нескольких улиц в Херсоне или новом оружии на фронте вредит Вооруженным Силам Украины.  Скорее всего, россияне будут атаковать Лисичанск с юга, чтобы избежать форсирования Северского Донца, но их ждут затяжные и ожесточенные бои.
liga.net
Ещё по теме:
В Минобороны назвали число ставших на учет женщин
Битва за Донбасс. Ситуация в Северодонецке на утро 30 мая
Бои в Северодонецке: армия РФ движется к центру
Как обороняют Северодонецк – видео
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Армия РФ ударила фосфорными снарядами по Сумской области
noimageВ бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Верхогляд
noimageРоссия в ближайшие дни будет бомбить разные города Украины
noimageСитуація на сході складна - Міноборони
noimageРоссияне понесли наибольшие потери под Бахмутом
Лента новостей