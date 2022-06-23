Ситуація на сході складна - Міноборони

Ганна Маляр зазначила, що на сході України тривають запеклі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу.





Ситуація на сході України залишається складною, ЗСУ здійснюють там маневрену оборону. Про це заявила заступник міністра оборони Ганна Маляр в ефірі інформаційного телемарафону.





"Щодо Сходу, справді, це гаряча точка зараз, там тривають запеклі бої. На сьогодні ворог має вогневу перевагу, але Збройні сили зі свого боку завдають ворогові втрат. ЗСУ роблять все, щоб не допустити оточення, просування ворога вглиб території, а також намагаються всіляко відтягнути сили ворога. Ситуація складна, цього ніхто не приховує. Наразі ЗСУ здійснюють маневрену оборону та змінюють певні рубежі", - зазначила вона.





Нагадаємо, військовим РФ вдалося просунутися на кілька населених пунктів у районі Тошківки. Армія РФ 22 червня захопили селище Лоскутівка та село Рай-Олександрівка в Луганській області, днем раніше захопивши Тошківку, Підлісне та Мирну Долину.





Раніше повідомлялося, що на Донецькому напрямку противник зосереджує основні зусилля на встановленні повного контролю над містом Сєвєродонецьк, веденні наступальних дій з метою оточення українських військ у районі міста Лисичанськ та блокування основних логістичних шляхів.