Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
23 июня 22, 19:12
Россия в ближайшие дни будет бомбить разные города Украины
война
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
Жданов объяснил причины
Россияне в ближайшее время могут увеличить интенсивность ракетных обстрелов по Украине.

Ракетные удары РФ будут связаны с несколькими мерами, в том числе и политическими.

Об этом в эфире Freedom рассказал военный эксперт Олег Жданов.

"Россия будет пытаться наносить как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию Украины. "Сегодня (23 июня – ред.) саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", — сказал Жданов.

Он добавил, что на Луганском направлении ожидаются самые ожесточенные бои.

"Последний рывок российской армии. Если они там не добьются успеха, дальше им придется переходить к оперативной паузе. Нет больше резервов, которые можно бросить в бой", — подытожил Жданов.

Напомним, оккупанты начали бомбить Украину ракетами "Оникс".

Источник: tsn.ua
Ещё по теме:
У РФ десятикратное преимущество в артиллерии в Северодонецке
РФ может устроить теракт с человеческими жертвами в Европе
Как Россия провозит в Турцию краденое украинское зерно
Лавров на вопрос, "что еще украдено, кроме зерна", нахамил
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
Армия РФ ударила фосфорными снарядами по Сумской области
noimageВ бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Верхогляд
noimageСитуація на сході складна - Міноборони
noimageМинобороны о боях в районе Северодонецка
noimageРоссияне понесли наибольшие потери под Бахмутом
Лента новостей