Россия в ближайшие дни будет бомбить разные города Украины

Россияне в ближайшее время могут увеличить интенсивность ракетных обстрелов по Украине.





Ракетные удары РФ будут связаны с несколькими мерами, в том числе и политическими.





Об этом в эфире Freedom рассказал военный эксперт Олег Жданов.





"Россия будет пытаться наносить как можно больше ракетных ударов по разным городам Украины. Дальность российских ракет, к сожалению, покрывает всю территорию Украины. "Сегодня (23 июня – ред.) саммит, который должен дать нам статус кандидата в члены ЕС. 28 июня у нас День Конституции. Тоже политический праздник для Украины и очень болезненный для Путина", — сказал Жданов.





Он добавил, что на Луганском направлении ожидаются самые ожесточенные бои.





"Последний рывок российской армии. Если они там не добьются успеха, дальше им придется переходить к оперативной паузе. Нет больше резервов, которые можно бросить в бой", — подытожил Жданов.





Напомним, оккупанты начали бомбить Украину ракетами "Оникс".



