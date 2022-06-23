В бою с оккупантами погиб Народный герой Украины Верхогляд

В бою с российскими оккупантами погиб командир батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, майор Андрей Верхогляд. Об этом сообщает пресс-служба 72 ОМБр.

"Благородство и решительность, смелость и безграничная, невероятная жизнерадостность. Один из лучших командиров, гордость бригады. Невозможно представить Андрея за занавесом земной жизни. Сердца нашей семьи полны траура и ярости. Прокладывать дальнейший путь мы будем вместе. С тобой. Только ты теперь держишь над нами небо", – сказано в сообщении бригады.

Андрей Верхогляд, позывной "Левша", родился в городе Новоград-Волынский Житомирской области, в семье военнослужащих. Когда началась война, Андрей учился на 2 курсе Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. Выпуск в академии состоялся 28 февраля 2016 года, а уже 16 марта Верхогляд приехал в зону боевых действий в город Волноваха. Он был назначен командиром 2-й механизированной роты 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады.

Во время боевых действий в районе Авдеевки получил ранение, — в нескольких метрах разорвалась граната из СПГ. Пришлось на два месяца покинуть подразделение.

Уже в конце января 2017 года подразделение лейтенанта Верхогляда отражало атаку диверсионно-разведывательной группы противника в промышленной зоне Авдеевки.

Награжден орденом Богдана Хмельницкого II степени (26 марта 2022), орденом Богдана Хмельницкого III степени (1 февраля 2017), негосударственным орденом "Народный герой Украины" (14 сентября 2017).