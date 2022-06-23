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Новости
Украина
23 июня 22, 19:21
Армия РФ ударила фосфорными снарядами по Сумской области
Дмитрий Живицкий
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Армия РФ ударила фосфорными снарядами из "Градов" по Сумской области, сообщил глава ОВА Дмитрий Живицкий и показал видео с места

Российские оккупанты обстреляли Сумскую область фосфорными снарядами. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Живицкий.

По его словам, в сегодняшнем обстреле Юнаковской громады россияне применили фосфорные снаряды.

Он также показал видео из одного из сел громады, которое армия РФ обстреляла фосфорными боеприпасами из "Градов". Живицкий напомнил, что применение во время войны фосфорных боеприпасов запрещено Женевской конвенцией.

Также глава ОВА оставил памятку о том, как действовать при обстреле фосфорными снарядами:

Российская армия уже применяла фосфорные боеприпасы в Марьинке, Авдеевке, Горском, Северодонецке, Попасной, Рубежном и других населенных пунктах Донбасса. 

Пограничные районы Сумской области оккупанты обстреливают регулярно, задействуют авиацию, а также фиксировались случаи применения дронов-камикадзе. 
liga.net
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