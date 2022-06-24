Нардеп Андрей Деркач руководил российской агентурной сетью

Служба безопасности Украины сообщает, что разоблачила агентурную сеть спецслужб РФ, в которую входил народный депутат Андрей Деркач.

СБУ сообщает, что давно вела оперативную разработку этой структуры и нейтрализовала ее в начале войны после задержания Игоря Колесникова, бывшего помощника Деркача, который обеспечивал связь и переброску финансовых средств между спецслужбами России и Деркачем.

Колесников после задержания пошел на соглашение со следствием и дал подробные показания, в том числе детали деятельности агентурной сети и ее роль в подготовке к полномасштабной войне. В мае суд уже вынес Колесникову приговор по статье о государственной измене.

По словам Колесникова, Деркач был завербован в 2016 году. С депутатом работало высшее руководство ГРУ – начальник управления Игорь Костюков и его первый заместитель Владимир Алексеев.

Деркач, как утверждает СБУ, получал от россиян финансирование для создания частных охранных предприятий (ЧОПов), которые планировалось использовать при захвате Украины.

Колесников на видео говорит, что "при входе (российских) войск, когда будет ясно, что города сдаются, эти ЧОПы должны были обеспечивать прохождение техники, садиться на броню с российскими флагами, и таким образом обеспечивать мирный вход в города".

По данным СБУ, при захвате Киева россияне планировали использовать две бригады спецназа и силы спецопераций, которые должны были зайти из Беларуси, захватить правительственный квартал Киева и собрать "вече" в Верховной Раде, которое проголосовало бы за создание "нового правительства".

СБУ продолжает работать над привлечением к ответственности всех причастных к выявленной агентурной сети.

Генеральный прокурор инициировал досудебное расследование в отношении действующего народного депутата Андрея Деркача.





Андрей Деркач участвовал в досрочных парламентских выборах 2019 года в качестве самовыдвиженца, победил в мажоритарном округе №159 (Сумская область).

Собеседник LIGA.net в правоохранительной системе сообщил, что нардеп Андрей Деркач находится "в бегах".





Нардеп заявил, что записи свидетельствуют о международной коррупции и госизмене.





10 сентября в США заявили, что считают действия Деркача вмешательством России в выборы, и ввели санкции против него.





20 августа 2021-го СНБО предложил ввести санкции против главреда сайта "Страна" Игоря Гужвы, блогера Анатолия Шария и его жены Ольги Шарий, а также против народного депутата Андрея Деркача и еще ряда лиц, которые были под санкциями США.





В этот же день Россия ввела санкции против Кулебы, Данилова, Денисовой и еще 70 украинцев.



