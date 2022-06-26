Украинские основы или Вместе мы можем все

Мы защитили и сохранили независимость страны и собственную свободу говорит Владислав Рашкован - заместитель исполнительного директора в Международном валютном фонде.

Украина уже не поделена на правобережную и левобережную – наконец-то мы претворили в жизнь концепцию "восток и запад вместе". Сейчас вместе против врага. Завтра – вместе на восстановление страны.

Украинцы стали нацией, и мы состоялись как солидарное, европейское общество. Пусть через боль войны, но у всех слоев населения пришло понимание, что мы можем стать частью Европы, но и остаться Украиной.

Мы чуть медленно, но все равно избавляемся от постколониальных и посттоталитарных родовых травм и комплекса неполноценности. Вспомнили свое генетическое прошлое, что мы казацкого рода и строили свою страну на демократических и цивилизационных устоях тогда, когда этим занималась и другая Европа.

Лишились братской идентичности, пропагандистской свалки, сплотились на собственных ценностях, именно на тех, которые неизменны и подобны ценностям развитых государств, и прибавили новых.

Молодое поколение украинцев получило Родину, которую они сейчас защищают. У нас появилось новое поколение креативных дизайнеров с собственным мышлением и умением отстаивать собственное мнение, уважающее и понимающее важность демократических принципов, самостоятельных и без идеологического давления.

Как народ мы поняли, что такое настоящее национальное и персональное достоинство, и стали по-настоящему гордиться тем, что мы украинцы.

Мы доказали, что мы не маленькие люди, от которых ничего не зависит.

Начали по-настоящему уважать родной язык. Многие люди, как я сам, абсолютно добровольно перешли на украинский; появилось много книг на украинском языке, которые точно завершат языковую революцию.

Мы увеличили толерантность к меньшинствам, ратифицировали Стамбульскую конвенцию, но в этом направлении нам еще предстоит много работать.

Еще раз прошли "тест Хантингтона на демократию": существующий демократический режим в 2019 году мирно передал власть демократической оппозиции.

Значительно усилили гражданское общество, хотя институционализации ему еще немного не хватает.

Волонтерское движение стало мощной самоорганизованной системой, способной сделать невозможное в самое короткое время. Это движение также помогает в формировании новых уровней общественного доверия: мы начали экспериментировать с доверием внутри общества и даже практикуем транзитивное доверие (я доверяю тебе, ты доверяешь ей, поэтому я доверяю ей).

Получили формальное признание Украинской православной церкви (томос).

Отстроили независимый Национальный банк Украины, очистили и усилили банковский сектор, показавший свою жизнестойкость в период пандемии и войны.

Значительно улучшили публичные финансы и доказали, что Украина является надежным партнером на мировом долговом рынке.

Провели глубокую децентрализацию, предоставив много властных полномочий и доступ к финансовым ресурсам общин. Во многих местных общинах очень заметны результаты. Кто-то точно сказал недавно: "Одно возрождение этого слова "общины", чего только стоит".

Открыли сотни государственных реестров и стали одним из лидеров прозрачности Open Data в Европе.

Создали Prozorro и Prozorro.Sale, ставшие глобальным образцом для многих стран мира.

Начали реформу медицины с семейными врачами и диджитал продуктами. И мы даже легализуем медицинский каннабис.

У нас, наконец, появились некоторые прогрессивные руководители государственных компаний с рыночными прозрачными зарплатами, но в целом систему корпоративного управления еще нужно улучшать.

С нуля почти построили антикоррупционную архитектуру, которая еще должна работать более эффективно.

У нас качественно новая армия – с новыми подходами к управлению, которая способна противостоять сильному и агрессивному врагу.

Масштабно увеличили военное сотрудничество с НАТО, практически переводя украинскую армию на североатлантические стандарты; кажется, мы также разбудили НАТО, который еще недавно даже европейские лидеры называли "suffering brain death".

Практически перестроили цепочки формирования цены (value chains) из русской кооперации на фокус на европейские рынки.

Намного увеличили производительность нашего сельского хозяйства и почти полностью открыли рынок земли, хотя над вопросами экологии нам еще предстоит поработать.

Досрочно присоединились к Европейской энергосети и начали экспорт электроэнергии в Европу. Атомные электростанции наконец-то избавились от российского топлива. Уверен, следующим шагом станет больше экспорта зеленой энергии в ЕС.

Пандемия научила нас бесперебойно работать и учиться дистанционно. Теперь нужно сделать больше, чтобы "Новая украинская школа" быстро приспособилась к новым реалиям и ускорила переход на более модерновые программы обучения: спрос и требования украинских родителей, которые вернутся из вынужденного переселения в Европу, будут очень требовательны.

Не боимся нового, вплоть до дерзости. Диджитализировали многие государственные услуги и создали интернет-портал государственных услуг – приложение Дія, аналога которого нет во многих европейских странах.

"Вырастили", наверное, +100 000 новых программистов в Украине, которые уже не только отрабатывают человекочасы при аутсорсинге для других ІТ-компаний, мы смогли создать десятки новых классных ІТ-продуктов мирового уровня.

Некоторые из них стали единорогами.

Молодые компании подняли деньги от новых венчурных фондов разного фокуса, увеличился объем стартап-инвестиций. Теперь Украина имеет свое место на стартап-карте Европы.

Получили беспрецедентное дипломатическое внимание и поддержку мира во время войны. Международные лидеры едут в Украину как на работу, и в том числе для того, чтобы строить свою карьеру.

Наконец, определились с европейским вектором развития и закрепили это в Конституции.

Получили безвизовый режим с ЕС, подписали договор об ассоциации, а теперь получили статус кандидата на вступление в ЕС. Мне также кажется, что наш народ и наши лидеры сделали для повышения геополитического статуса ЕС больше, чем некоторые европейские лидеры за десятилетия.

И все это за восемь лет, несмотря на войну и пандемию. Не мало, по-моему.

Просто подумайте, где мы были в октябре 2013-го…

И как сказал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный: "Нам всем было тяжело, очень тяжело, но никогда не будет стыдно", а Сергей Притула, волонтерский фонд которого за неполных три дня получил от украинцев 600 млн грн пожертвований на покупку беспилотников Bayraktar для армии, после сбора средств добавил: "Вместе мы сможем все!".

Мне кажется, это отличный концепт национальной идеи.