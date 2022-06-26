ВСУ на Донбассе разбили колонну артиллерии оккупантов. Видео

Украинские артиллеристы в Донецкой области накрыли огнем колонну россиян, в которой было шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП. Об этом сообщает Командование Сил специальных операций.

Там отметили, что артиллерия оккупантов имеет преимущество над украинской, следовательно, она всегда является приоритетной целью для ВСУ. Особенно, когда речь идет о системах большого калибра.

Разведчики ССО в Донецкой области обнаружили колонну врага, насчитывавшую шесть РСЗО "Ураган", транспортно-заряжающие машины, бензовозы, грузовики, машины управления огнем, БТР и БМП.

"Удачно наведя артиллерию, воины ССО корректировали огонь украинских пушек, пока те разносили вражескую технику на куски", – говорится в сообщении.