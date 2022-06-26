В Киеве взрывы. Ракеты попали по Шевченковскому району. фото

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил ракетный удар по Киеву утром 26 июня.

"Друзья! Несколько взрывов в Шевченковском районе. Бригады скорой и спасатели выехали на место. Более подробная информация – скоро", – написал Кличко в telegram.

"Бригады сокрой помощи и спасатели на месте. В двух домах идет спасение и эвакуация жильцов", – сообщил Кличко.

ГСЧС Украины сообщила, что 26 июня в 06:29 поступило сообщение о пожаре в Шевченковском районе столицы.

На место происшествия немедленно прибыли ближайшие пожарно-спасательные подразделения. По прибытию спасатели установили, что в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в 9-этажном жилом доме с частичным разрушением 7, 8 и 9 этажей. Пожар охватил площадь в 300 кв. м.

В настоящее время идет тушение пожара и спасение людей.

По предварительным данным, пострадал 1 человек.

Дополнено. Мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что под завалами дома, куда попала российская ракета, есть люди. Часть жителей эвакуировали, двоих пострадавших госпитализировали. Спасатели продолжают работать.