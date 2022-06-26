Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.

За даними відомства, за минулу добу війська росії зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.