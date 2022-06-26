Погода:
Киев сегодня
Киев
Донецк
Одесса
Львов
Харьков
Санкт-Петербург
Москва
Сегодня Завтра
Валюта:
НБУ
НБУ Межбанк Наличные
EUR
26.18
USD
23.49
RUB
0.37
EUR
33.23
USD
29.80
RUB
0.34
EUR
29.22
USD
26.07
RUB
0.46
Новости
Украина
26 июня 22, 11:04
Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані
обстрел
0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
0/5 (0 голосов)
За минулу добу Збройні сили України знищили щонайменше 150 російських окупантів

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.

Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.

За даними відомства, за минулу добу війська росії зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках.

Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:

особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1532 (+21),
бойових броньованих машин - 3659 (+14),
артилерійських систем - 764 (+0),
РСЗВ - 243 (+2),
засоби ППО - 99 (+0),
літаків - 217 (+0),
вертольотів - 184 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
крилаті ракети - 139 (+2),
Кораблі / катери - 14 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),
спеціальна техніка - 60 (+0).
Podrobnosti
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • Текущий рейтинг
Читаемые за сутки
Читаемые за неделю
Комментарии (0)
Войти через:
Последние новости
З'явилося відео ранкового удару по Черкасам
noimageИз Мариуполя на фронт 4 дня идут колонны российской техники
noimageВ Черкассах раздались два громких взрыва
noimageУ Київській області ППО збила ракету
noimageРакетный удар по Киеву: из-под завалов дома спасена девочка
Лента новостей