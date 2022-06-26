Втрати росії: Генштаб ЗСУ опублікував останні дані

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ в Facebook.
Всього з початку повномасштабного вторгнення ліквідовано близько 34 850 окупантів.
За даними відомства, за минулу добу війська росії зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Курахівському напрямках. Загальні бойові втрати окупантів на 26 червня орієнтовно склали:
особового складу - близько 34850 (+150) осіб ліквідовано,
танків - 1532 (+21),
бойових броньованих машин - 3659 (+14),
артилерійських систем - 764 (+0),
РСЗВ - 243 (+2),
засоби ППО - 99 (+0),
літаків - 217 (+0),
вертольотів - 184 (+0),
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 630 (+4),
крилаті ракети - 139 (+2),
Кораблі / катери - 14 (+0),
автомобільної техніки та автоцистерн - 2564 (+4),
спеціальна техніка - 60 (+0).